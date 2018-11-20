МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor сообщил совету директоров французского автоконцерна Renault, что обладает доказательствами возможных нарушений в Renault-Nissan BV, голландском предприятии, контролирующем деятельность альянса и полностью управляемом Renault, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Источники издания при этом отмечают, что нарушения в финансовом подразделении альянса были выявлены в рамках расследования Nissan о финансовых махинациях главы совета директоров концерна Карлоса Гона. В понедельник Nissan подтвердил, что он много лет занижал данные о личном доходе.

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон, который также является главой Renault, подозревается в том, что за пять лет с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.