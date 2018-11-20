ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Группа Renault заявила, что обеспечивает эффективное сотрудничество в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и продолжает свою промышленную и коммерческую деятельность в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).

В заявлении Renault отмечается, что группа приняла к сведению информацию прокуратуры Токио о следственных действиях в отношении Гона и внимательно следит за развитием ситуации. Заместитель генерального директора группы Renault Тьерри Боллоре отвечает за непрерывность работы исполнительного комитета группы Renault Group, постоянно поддерживая связь с советом директоров, говорится в коммюнике.

"Все процедуры управления действуют, что позволяет группе Renault продолжать нормальный ход своей промышленной и коммерческой деятельности. Группа Renault ежедневно обеспечивает эффективность своего сотрудничества в рамках альянса и особенно бдительна в отношении консолидации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi", — отмечается в коммюнике.

Также сообщается, что во вторник вечером состоится заседание совета директоров группы Renault. При этом повестка заседания не уточняется.