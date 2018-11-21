ПАРИЖ, 21 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что временное руководство группы Renault, которое было назначено во вторник, сможет гарантировать хорошую работу компании.

Заседание совета директоров Renault состоялось во вторник вечером на фоне ареста руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Совет директоров Renault ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором.

Выступая на пресс-конференции, глава минэкономики отметил, что в среду утром он встретился с временным руководством Renault, в частности, с главой совета директоров Филиппом Лагайетом и временно исполняющим обязанности генерального директора Тьерри Боллоре.

"Во главе Renault есть руководство. Это руководство основательное, оно гарантирует хорошую работу компании Renault", — сказал Ле Мэр журналистам.

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).