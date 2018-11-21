ТОКИО, 21 ноя — ПРАЙМ. Японский суд постановил, что Карлос Гон может быть задержан еще на 10 дней. Таким образом, у прокуратуры появилось больше времени для допроса председателя Nissan Motor Co. без присутствия адвоката, сообщает Dow Jones.

Гон был в понедельник арестован в Токио по подозрениям в занижении своей зарплаты в отчетах Nissan. С тех пор он находится под стражей, а имя его адвоката неизвестно.

Как сегодня сообщил представитель посольства Франции, посол страны в Японии во вторник побывал у Гона.

В Японии после ареста следователи имеют право допрашивать подозреваемого два-три дня, не получая ордера суда. Для ареста на 10 дней им необходимо постановление суда, которое сегодня и было получено. Затем прокуратура может обратиться с запросом о продлении ареста еще на 10 дней, по истечении которых, если обвинения не предъявлены, власти обязаны отпустить подозреваемого.

К заключенным пропускают адвоката, но при допросах, которые часто занимают большую часть дня, он присутствовать не может.

Официальные обвинения Гону пока не предъявлены.