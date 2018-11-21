МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Арест руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона не повлияет на производство и продажи машин Nissan в РФ, сообщил РИА Новости представитель компании в РФ.

"Нет никаких предпосылок, чтобы сложившаяся ситуация хоть как-нибудь могла повлиять на производство и продажи машин (Nissan — ред.) в России", — сказал представитель компании.

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).