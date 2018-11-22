МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Нормативная база по специнвестконтрактам второго поколения должна быть доработана до конца ноября, принципиальные решения приняты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"В рамках совещания правительства даны поручения по доработке закона — срок до конца ноября. Принципиальные решения все приняты", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос об утверждении СПИКов второго поколения. Козак также отметил, что вероятность продления режима промсборки для автоконцернов практически отсутствует, так как автопром будет получать поддержку в рамках новых механизмов.

В начале недели вице-премьер поручил доработать СПИКи с "Группой ГАЗ" и Hyundai до 22 ноября, а 26-го они должны быть рассмотрены на межведомственной комиссии при Минпромторге. Глава этого ведомства, Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW и альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на старых условиях.

До этого на ряде совещаний заинтересованные ведомства, автопроизводители и связанные стороны представили свои предложения по господдержке отрасли. Ряд автоконцернов предложили установить входные требования в новый инвестрежим на уровне не ниже условий второго этапа промсборки, представленном СПИКами. Эту позицию поддержал Минпромторг.

Минэкономразвития, в свою очередь, предложило предоставить автопроизводителям, чьи соглашения о промсборке скоро истекают, переходный период с сохранением параметров заключенных соглашений, а также ввести механизм постепенного вступления в силу требований СПИКа. При этом подразумевается, что на начальном этапе такие требования должны коррелировать с текущими требованиями соглашений о промышленной сборке, а их постепенное усиление должно быть растянуто во времени.

Кроме того, звучали предложения об увеличении утильсбора и пропорциональном увеличении субсидий по программе "Международная кооперация и экспорт" для автоконцернов, экспортирующих продукцию, произведенную в РФ.