ТОКИО, 23 ноя — ПРАЙМ. Отдел по особым расследованиям Токийской прокуратуры может возбудить новое дело против экс-руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона за неуказанные доходы в размере 3 миллиарда иен (26 миллионов долларов), сообщила газета "Асахи" в пятницу.

Гон был арестован 19 ноября за сокрытие половины от своих доходов – 5 миллиардов иен (45 миллионов долларов) за период с 2010 по 2014 годы: им были указаны 4,9 миллиарда иен (44 миллиона долларов), в то время как реальные доходы составили 9,99 миллиардов иен (89 миллионов долларов). Сейчас прокуратура готовится возбудить новое дело в связи с тем, что и в период с 2015 по 2017 год он не указал 3 миллиарда иен (26 миллионов долларов) своих доходов. Таким образом, сумма неуказанных доходов может возрасти до 8 миллиардов иен (71 миллион долларов).

Как стало известно в четверг, на фоне скандала с махинациями доходов совет директоров Nissan Motor проголосовал за отставку своего председателя Гона, а также управляющего директора Грека Келли.