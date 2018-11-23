МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Volkswagen AG (VOW.XE) сегодня объявила, что приобрела 49%-ную долю в немецкой компании Diconium и станет ее партнером по разработке бизнес-моделей и услуг, сообщает Dow Jones.

Согласно немецкому автопроизводителю, Diconium разрабатывает платформы для продажи цифровых услуг и продуктов, а также IT-системы для работы с клиентами.

На Diconium работает около 800 человек, у нее есть штат в Германии, Португалии, США и Индии.

Для завершения сделки требуется одобрение регуляторов.