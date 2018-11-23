МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту после сентябрьского падения, увеличившись втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18 машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Объем рынка новых электрокаров в России по итогам октября 2018 года составил 18 единиц, что втрое выше результата годичной давности (шесть штук). Таким образом, после сентябрьского падения (минус 50%) он вернулся к росту", — говорится в сообщении.

По данным агентства, самым популярным электромобилем в РФ по-прежнему остается Nissan Leaf, на долю которого в октябре пришлось восемь машин. Также за месяц было продано пять кроссоверов Tesla X, три седана Tesla S и два электрокара Renault Twizy.

При этом более половины рынка новых электромобилей в РФ по итогам месяца занял столичный регион. Так, жители Москвы приобрели шесть таких транспортных средств, Подмосковья – четыре. Еще два электромобиля было куплено в Приморье. В Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, на Камчатке, в Свердловской и Белгородской областях реализовано по одному новому электромобилю.

Отмечается также, что несмотря на возобновившийся рост рынок новых электромобилей в России еще остается на очень низком уровне. Так, с начала года его объем составил всего 112 экземпляров. Это в 1,56 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.