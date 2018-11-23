МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французской автомобилестроительной компании Renault SA на уровне "BBB", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое действие отражает наши прогнозы того, что ключевые кредитные показатели Renault будут оставаться соизмеримыми с рейтингом компании в обозримом будущем, несмотря на ожидания умеренного ухудшения показателей прибыльности и генерирования денежного потока", — отмечается в сообщении.

Агентство не ожидает, что рейтинг Renault будет напрямую затронут возможным уходом Карлоса Гона с позиции гендиректора Renault и его отставки в качестве председателя совета директоров Nissan. "Однако это может привести к изменению в отношениях между этими двумя компаниями и к отмене планов по слиянию", — считают эксперты агентства. Рейтинги Renault окажутся под давлением, если альянс будет расторгнут или его структура существенно изменится в ущерб Renault.

Во вторник состоялось заседание совета директоров Renault на фоне ареста руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Совет директоров Renault ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором.

Весной текущего года СМИ сообщали, что входящие в альянс автопроизводители Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии. Предполагалось, что Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию вместо нынешнего стратегического партнерства, во главе с руководителем альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.