МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Французский автоконцерн Renault приступил к внутренней проверке в связи с арестом бывшего руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона по подозрению в занижении доходов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью телеканалу BFMTV.

"Новое руководство Renault начало проверку в связи с вопросами, которые касаются доходов, а также злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких сложностей или щекотливых моментов, которые мы могли бы найти", — сказал Ле Мэр.

Министр также добавил, что "начатый с согласия правительства" аудит может занять "несколько дней".

В понедельник председатель совета директоров и президент автоконцерна Nissan Карлос Гон, а также его правая рука в компании Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской прокуратуры по подозрению в занижении доходов. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании как юридического лица. Основанием для этого может стать тот факт, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупку и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.