МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. General Motors Co., согласно источникам, намерена закрыть производственный бизнес в канадском городе Ошава, расположенного к востоку от Торонто. Это очередной шаг детройтского автопроизводителя, направленный на сокращение затрат, сообщает Dow Jones.

Закрытие предприятия, на котором собираются пикапы и крупные седаны, затронет около 2800 человек. Между тем сейчас в канадском автомобильном секторе есть проблемы с сохранением рабочих мест и привлечением инвестиций.

Согласно двум осведомленным лицам, GM закроет фабричные операции в Ошаве до конца 2019 года. По словам одного из источников, компания приняла такое решение в рамках программы реструктуризации мирового бизнеса, включающей переход к гибридным машинам и машинам с меньшими выхлопами. Программа повлияет и на заводы в других странах.

В воскресенье эту новость сообщил канадский телеканал CTV.

С представителем GM в воскресенье вечером связаться не удалось.

Профсоюз Unifor, представляющий интересы работников канадской автомобильной сферы, заявил, что получил уведомления о том, что GM в понедельник сделает важное заявление, которое повлияет на ее международные операции.

"У профсоюза нет полных сведений о готовящемся заявлении, но нам сообщили, что на данный момент выпуск какой-либо продукции на сборочном заводе в Ошаве после декабря 2019 года не запланирован", – заявил Unifor.

Согласно сайту компании, на заводе GM в Ошаве производятся Cadillac XTS, Chevrolet Impala, Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Как заявил мэр Ошавы Джон Хенри, на предприятии работает около 2500 человек и еще 300 сотрудников работает в других отделах компании, находящихся в этом городе.

В США профсоюзы и местные власти также обеспокоены, что GM может закрыть заводы и в своей стране. Так, представители местной ячейки профсоюза United Auto Workers, представляющей сотрудников завода в Лордстауне (Огайо), на прошлой неделе организовали митинг, чтобы привлечь внимание к тому, как важен завод для местной экономики. Об этом стало известно от представителя профсоюза.