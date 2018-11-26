ТОКИО, 26 ноя — ПРАЙМ. Карлос Гон получил в Nissan Motor Co. десятки миллионов долларов в виде отсроченных выплат и заявил коллегам, что не нарушал закон, не указывая это вознаграждение в финансовых отчетах. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Новая информация позволяет судить о возможной линии защиты Гона, который был арестован 19 ноября в Токио. Гона подозревают в том, что он не указал в декларациях доходы за пять финансовых лет по март 2015 года. Общая сумма сокрытого дохода составила 5 млрд иен (44 млн долларов).

Согласно годовым отчетам компании, Гон получил за каждый год около 1 млрд иен. Источники сообщили, что, согласно расследованию Nissan, Гон заработал аналогичную сумму в виде отсроченных платежей, которые должен был получить после выхода не пенсию.

Всего за восемь лет по март 2018 года Гон заработал около 8 млрд иен в виде отсроченных платежей, о которых не сообщал в декларациях. Точные условия и сроки этих выплат выяснить не удалось.

Такая структура выплат была выстроена по совету топ-менеджера Nissan Грега Келли, которого компания назвала вдохновителем этого плана, указал один из источников. Гон заявил коллегам, что не был обязан отчитываться об отсроченных платежах японским регуляторам, однако Nissan считает иначе, отметил источник.

Гон заявил следствию, что отрицает какие-либо нарушения со своей стороны, сообщила японская телерадиокомпания NHK в воскресенье. Келли, который также был арестован 19 ноября, отрицает свою вину и утверждает, что вознаграждение Гона было установлено в рамках консультаций с Nissan, сообщили NHK и другие японские СМИ.

Как сообщил один из источников, для защиты от обвинений в финансовых нарушениях в Японии Гон нанял американскую фирму Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Представлять интересы Гона будет Брэд Карп, председатель Paul, Weiss и известный адвокат крупных банков Уолл-стрит по делам о ценных бумагах. По словам источника, с ним будет работать еще один партнер этой фирмы, Майкл Гертцман.

В Японии Гон нанял бывшего прокурора Мотонари Оцуру, который в настоящее время занимается частной практикой, добавил источник. NHK сообщала об этом на прошлой неделе.

Законодательство США о ценных бумагах требует раскрытия всех видов отсроченных компенсаций топ-менеджеров, включая пенсии, опционы на акции и разовые выплаты, получаемые после отставки.

Японский закон, на который сослалась прокуратура Токио при аресте Гона, не настолько конкретен. В 2010 году Япония начала требовать от компаний раскрывать ежегодные компенсации топ-менеджеров, получающих более 100 млн иен (890 000 долларов) в год.

Закон содержит неоднозначное определение подлежащей раскрытию информации. Согласно закону, при подготовке отчета за определенный год компания должна включать в него любые будущие компенсации, если их размер "стал понятен" в этом году.