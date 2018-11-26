ТОКИО, 26 ноя — ПРАЙМ. Автоконцерн Mitsubishi уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров и назначил временно исполняющим его обязанности Осаму Масуко, сообщило агентство Киодо.

Масуко будет занимать этот пост вплоть до созыва совета акционеров. В качестве причин увольнения Гон была названа потеря им доверия в автоконцерне Nissan, а также невозможность исполнения служебных обязанностей, пишет агентство.

Временно назначенный на этот пост Масуко выразил уверенность в том, что альянс Nissan, Mitsubishi и Renault "будет успешно функционировать". Кроме того, он заявил о намерении учредить новый комитет, который будет отвечать за расчет вознаграждений высшему руководству компании, уточняет агентство.

Карлос Гон был арестован в прошлый понедельник по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов за восемь лет с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Причем у прокуратуры есть подозрения, что он лично давал указания об этом одному из членов совета директоров, также арестованному в понедельник Грегу Келли. Линия защиты Карлоса Гона: неоднозначность правил отчетности об отсроченных выплатах

В воскресенье СМИ сообщили о первых показаниях Гона. Карлос Гон заявил следствию, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

Как выяснила японская прокуратура, Карлос Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов). До 2010 года, в котором декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов). Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, он стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину около 1 миллиарда иен (9 миллионов долларов) "откладывал", чтобы получить затем после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании.

Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

При этом размер заработной платы директоров и главы компании находился в единоличном ведении Карлоса Гона. В компании не существовало и "комитета по вознаграждениям", который должен был бы определять доходы и выплаты руководству. Экс-глава Nissan Гон отрицает свою вину в умышленном сокрытии доходов

Ранее сообщалось, что глава совета директоров Карлос Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупка и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать также и их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона – Грега Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.