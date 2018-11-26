ГОРКИ, 26 ноя — ПРАЙМ. Глава российского кабинета министров, премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами рассказал о подписании постановления о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. речь идет об отдельных местах в Москве и республике Татарстан.

"Я подписал решение правительства — постановление о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств… Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро — с 1 декабря", — сообщил Медведев.

Напомним, что министерство промышленности и торговли в начале ноября предложило провести тетстирование беспилотных автомобилей на территории столицы и Татарстана.

"Провести на территориях города Москвы и республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года", — говорилось в документе Минпромторга.