МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запускает продажи Lada Xray 2019 модельного года по цене от 590 тысяч рублей в базовой комплектации, что на 40 тысяч рублей ниже по сравнению с аналогичной моделью текущего года, говорится в сообщении компании.

"Lada Xray 2019 модельного года отличается повышенным уровнем комфорта. На модели на 25 миллиметров увеличена длина салона, что обеспечило дополнительное пространство для пассажиров на заднем ряду сидений. Автомобиль представлен в четырех комплектациях с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами", — сообщает "АвтоВАЗ".

Отмечается, что в базовом варианте исполнения Standard (от 589,9 тысячи рублей) Lada Xray оснащается двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач, включает две фронтальные подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъёме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализацию с дистанционным управлением, легкую атермальную тонировку стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Далее следует комплектация Classic, по цене от 629,9 тысячи рублей, а с пакетом Air Conditioner (кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик) — по цене 654,9 тысячи рублей. Его стоимость, согласно прайс-листу "АвтоВАЗа", не поменялась по сравнению с предложением 2018 модельного года. Машины же в комплектации Comfort подешевели по сравнению с моделью 2018 года на 3 тысячи рублей, и предлагаются от 687,9 тысячи рублей, а машины в оснащении Luxe, наоборот, подорожали на 3 тысячи рублей и предлагаются по стоимости от 743,9 тысячи рублей, следует из сообщения "АвтоВАЗа".

По итогам 10 месяцев 2018 года Lada Xray входит в топ-10 моделей-лидеров российского рынка, за этот период было продано 29 тысяч автомобилей семейства, что на 7,2% больше, чем в прошлом году.