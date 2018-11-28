МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп пригрозил лишить General Motors Co. субсидий, связанных с производством электромобилей, а также других льгот. Это ведет к эскалации конфликта с детройтским автопроизводителем, который за день до этого анонсировал планы по закрытию ряда американских заводов в следующем году, говорится в статье Dow Jones.

Вчерашние слова президента нанесли удар по устойчивой позиции GM на американском рынке электромобилей, где автогиганты наряду с Tesla Inc. пользуются налоговыми льготами, введенными при администрации Обамы. Целью этих льгот является стимулирвоание продаж электромобилей.

GM пытается воздействовать на федеральных законодателей, чтобы они повысили льготу по подоходному налогу, равную 7500 долларов. Это сделало бы электромобили более доступными для покупателей.

"Очень разочарован General Motors и ее генеральным директором Мэри Баррой, – написал Трамп в Twitter. – Сейчас мы изучаем возможность сокращения выделяемых GM субсидий, в том числе на электрокары".

Других подробностей Белый дом не предоставил. Пока неясно, какие возможности есть у президента для изменения действующих субсидии на электромобили и намерен ли он оказывать давление на Конгресс с целью изменения существующего налогового закона.

На вопрос о том, с кем консультировался Трамп по поводу GM и сроков принятия решения по субсидиям, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила следующее: "Я не знаю, есть ли какие-то сроки. Он просто рассматривает различные возможности". Ларри Кадлоу, директор Национального экономического совета, тоже сказал, что администрация рассматривает субсидии для электромобилей, но решение пока не принято.

Белый дом не откликнулся на дополнительные просьбы о комментариях.

GM во вторник указала в заявлении, что "обещает поддерживать значительное производственное присутствие в США". Компания заявила, что с 2009 года, когда она прошла реструктуризацию и была спасена властями от банкротства, она инвестировала в американские производственные операции 22 млрд долларов. По оценкам правительства, фонд помощи Министерства финансов США потерял 11,2 млрд долларов по плану спасения и реструктуризации GM, который обошелся в 49,5 млрд долларов.

Кроме того, GM, по словам осведомленных источников, годами получает федеральные кредиты, принятые в американском автопроме и предоставляемые для проведения исследований и разработок, но при этом она не получает госфинансирование.

Во вторник компания заявила, что ценит "действия, предпринимаемые администрацией в интересах автопрома и направленные на улучшение конкуренции американской промышленности в целом".

В понедельник GM проинформировала, что прекратит производство на заводах в Мичигане, Огайо и Онтарио в рамках масштабного плана экономии средств. Он направлен на то, чтобы помочь автопроизводителю сохранить прибыль и повысить инвестиции в новые технологии во время замедления темпов развития автомобильной отрасли. Решение GM, скорее всего, приведет к сокращению до 14 800 штатных и заводских рабочих мест в США и Канаде.

В последнее время в Северной Америке стабильно снижается показатель использования производственных мощностей в автопроме – это объем производственной мощности, которую задействует завод в ходе 16-часового рабочего дня. По данным аналитической фирмы LMC Automotive, сейчас он составляет 82% против 93% в 2015 году. То есть заводские площади недоиспользованы, и, по словам аналитиков, в случае падения продаж это может представлять более серьезную проблему и привести к новым увольнениям и закрытию заводов.

Некоторые аналитики были удивлены, что GM приняла решение о закрытии заводов именно сейчас, поскольку, по их расчетам, сокращения должны были стать основной проблемой в следующем году, когда компания начала бы обсуждать с профсоюзом United Auto Workers новый 4-летний трудовой договор. Представители профсоюза работников автопрома в Канаде и США уже пообещали воспрепятствовать плану GM по закрытию заводов.

"Мы пытаемся адаптировать объем наших производственных мощностей к ситуации на рынке и происходящим переменам", – пояснила Барра в понедельник.

Говоря о GM, Трамп имел в виду субсидию, срок которой, как ожидается, и так вскоре истечет для автопроизводителя, независимо от предпринимаемых его руководством действий. Как только отдельный автопроизводитель продал 200 000 электромобилей, начинается постепенное истечение срока налоговой льготы. По оценкам GM, она достигнет указанного уровня продаж в ближайшие месяцы.

Указанные условия позволяют GM удерживать стартовую цену на электромобиль Chevrolet Bolt с учетом кредита на уровне примерно 30 000 долларов. Если GM лишится льготы, это может негативно сказаться на спросе и, возможно, вынудит компанию понизить цену на модель, которая, как утверждают аналитики, уже является убыточной из-за высоких расходов на батарею. GM заявила, что ввиду спроса планирует повысить выпуск Bolt.

Впрочем, у GM достаточно скромные продажи Bolt в США. С начала года и до октября она продала около 11 800 Bolt. Эта версия стала последней по продажам из 17 моделей Chevrolet. Другой моделью GM, которая имеет право на льготу, является подключаемый гибрид Chevy Volt. В рамках реструктуризации компания весной решила отказаться от его производства.