МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" получил лицензию на использование своих беспилотных автомобилей в штате Невада (США), покажет их на выставке в Лас-Вегасе в январе 2019 года, сообщила компания.

"С этой лицензией мы продемонстрируем наш беспилотный автомобиль на дорогах Лас-Вегаса во время выставки CES 2019", — говорится в сообщении.

Международная выставка потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе, в следующем году состоится 8-11 января.

"Яндекс" уточнил, что демонстрация авто будет происходить с 6 по 11 января. Компания впервые осуществит поездки на своем беспилотном автомобиле за пределами России.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани.