МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Volkswagen AG сегодня сообщила, что планирует вместе со своим испанским брендом Seat и китайским партнером Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. разработать платформу для электромобилей с целью производства электромобилей для рынка Китая, передает Dow Jones.

Немецкая автомобильная группа заявила, что подписала соглашение о намерениях с JAC и Seat для разработки платформы электромобилей, которые впоследствии будут выпускаться на совместном предприятии JAC Volkswagen.

JAC Volkswagen представит испанский бренд к 2021 году и параллельно с этим выпустит электрические версии Seat, указала компания.

Кроме того, до конца этого года компании начнут строительство центра исследований и разработок, указала VW. Этот центр будет разрабатывать самоуправляемые автомобили и другие технологии будущего специально для китайского рынка.

В июле Volkswagen сообщила, что Seat намерена выйти на китайский рынок между 2020 и 2021 годом и может стать акционером JAC Volkswagen.