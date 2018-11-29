МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает 3,3 тысячи автомобилей марки Lada 4х4 в РФ из-за возможного наличия трещины на торце вала верхнего рулевого управления, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день… Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления", — говорится в сообщении.

Так, на автомобилях Lada 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Изготовители "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, уточняет Росстандарт.