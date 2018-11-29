С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — ПРАЙМ. Рабочие автозавода Ford Sollers во Всеволожске в Ленинградской области прекратили забастовку и приняли предложения руководства предприятия, сообщил РИА Новости в четверг председатель профсоюзной организации завода Артем Яшенков.

Профсоюз рабочих автозавода Ford во Всеволожске Ленинградской области на прошлой неделе объявил о начале забастовки, в свою очередь в компании Ford Sollers заявляли, что завод работает в штатном режиме и что с бастующими ведутся переговоры.

"Вчера в пять часов вечера это произошло. Состоялась встреча с работодателем, на котором он сделал свое последнее предложение. Большинство работников сказали, что они на такие условия соглашаются. Мы подписали соглашение и уведомили о прекращении забастовки", — сказал Яшенков.

По его словам, основными пунктами соглашения стало обязательство работодателя до 31 мая 2019 года не проводить сокращения, предоставление всем желающим полиса Добровольного медицинского страхования, защиту прав доноров, а также работников, отстранённых по медицинским ограничениям. Кроме того, рабочим предложены беспроцентные займы с рассрочкой на 4 месяца.

Как пояснял агентству председатель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Игорь Темченко, изначально профсоюз выдвигал требования по восьми пунктам. Так, по его словам, руководство завода лишило квалифицированных работников надбавки в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, отмечал Темченко, работодатель отменил защиту при потере здоровья на производстве. По словам Темченко, с сентября на заводе введена четырехдневная рабочая неделя, а в декабре предприятие и вовсе не будет работать, в связи с чем рабочим выплатят менее половины зарплаты, 23 тысячи рублей вместо 52 тысяч.