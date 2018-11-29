МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" может сдвинуться из-за пожара на срок до трех месяцев, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году, сообщил на встрече с журналистами глава ОСК Алексей Рахманов.

Пожар произошел 27 ноября. Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела, в связи с чем был госпитализирован в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"С точки зрения сроков ключевой вопрос только один: очень много импортного оборудования, везде срок поставки — 3,5-4 месяца, то есть это означает, что в 2019 году мы, конечно, корабль по-любому отдадим заказчику, но как быстро найдем замену всему оборудованию? Потому что, например, система фильтрации сточных вод была американская. В нынешней ситуации я боюсь, что нам ее никто не продаст. Будем искать замену в Корее, в Европе", — сообщил Рахманов.

Он отметил, что сдача ледокола точно произойдет в 2019 году. "Мы до этого хотели в этом году предъявить его на ходовые испытания — до конца декабря. Все к этому шло. Сейчас может сдвинется (срок сдачи в эксплуатацию – ред.), не обязательно на все три месяца, потому что все равно еще работы по обеспечению пусконаладки не завершены. Вся кабельная продукция в основном либо есть на складах, либо привозится в течение 30 суток", – сказал Рахманов.

"Поэтому, надеюсь, эта часть не повлияет сильно на сроки сдачи, а вот то, что надо будет загрузить в трюм, может вызвать вопросы", — добавил он.

Глава ОСК уточнил, что ЧП на ремонт и строительство других судов не повлияет. "У "Адмиралтейских верфей" достаточно ресурсов для того, чтобы закончить пароход, тем более что, как и на ЛК-60, еще совсем немного — и специалисты завода пароход покинут, там останутся только электрики и те, кто занимается автоматикой. То есть это уже по сути все субконтракторы", — заключил он.