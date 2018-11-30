МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Mitsubishi отзывает более 63 тысяч автомобилей марки Mitsubishi Outlander из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года….Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено.