МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сразу на две ступени – до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ компании был повышен до "F3" с "B", а рейтинг приоритетного необеспеченного долга — до "BBB-" с "BB".

"Повышение рейтинга отражает постоянное усиление финансового профиля FCA и наши ожидания того, что это улучшение устойчиво, несмотря на возможное циклическое ослабление продаж новых автомобилей на некоторых ключевых рынках", — пишет агентство.

Отмечается, что на бизнес-профиле FCA положительно сказывается масштаб группы, ряд известных брендов и широкая диверсификация рынков сбыта по сравнению с другими автопроизводителями на массовом рынке с рейтингами от "BB" до "BBB", таких как Renault и PSA.

Fitch может снова повысить рейтинг компании, если зафиксирует стабильное увеличение ее свободного денежного потока (FCF), а также показатель отношения средств от операций (FFO) к долгу на уровне около 0,5x на устойчивой основе. Снижение обоих показателей может послужить причиной понижения рейтинга, пишет агентство.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler.