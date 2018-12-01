МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. С 1 декабря в России начался старт продаж обновленной Mazda 6, сообщает "Автостат".
Машины японского производителя создаются на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.
Стартовая цена на седан начинается с 1,43 млн рублей. Топовая комплектация стоит 2,17 млн.
Автомобиль представлен двигателями SkyActiv-G мощностью 150 л.с., 194 л.с. и турбированной версией с 231 "лошадьми".
Отечественный покупатель может выбрать комплектации Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive, а также Executive Plus.