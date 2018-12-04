МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Немецкая автомобильная компания Audi AG планирует инвестиции в период с 2019 по 2023 год включительно в размере около 40 миллиардов евро, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что 14 миллиардов евро из данной суммы в ближайшие пять лет будут направлены на развитие электротранспортных средств, цифровизации и автономного вождения. "Сюда входят инвестиции в основные производственные средства, а также расходы на исследования и разработки. В целом прогнозируемые расходы на следующий период в пять лет достигают примерно 40 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Audi подчеркивает, что в ближайшие годы планирует выпустить множество моделей электромобилей. В частности, к 2025 году компания будет предлагать клиентам примерно 20 моделей электрофицированных автомобилей. В сентябре Audi представила в Сан-Франциско свой серийный электромобиль E-tron.

Компания добавляет, что движется к цифровизации своих автомобилей и заводов и расширяет линейку цифровых услуг. "Мы всегда уделяем особое внимание ресурсам для ориентированных на будущее продуктов и услуг, которые очень привлекательны и значимы для рынка", — приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности главы Audi Брама Шота (Bram Schot).

Немецкая автомобилестроительная компания Audi Group входит в состав концерна Volkswagen Group. Основана в 1909 году.