МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Mitsubishi нарастила продажи автомобилей в России в ноябре на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,418 тысячи штук, сообщает официальный дистрибьютор марки в РФ "ММС Рус".

"В прошлом месяце компания реализовала 4,418 тысячи автомобилей Mitsubishi, что на 38% выше результатов ноября прошлого года (3,213 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

Первое место в тройке лидеров по традиции занимает Mitsubishi Outlander (2,451 тысячи единиц), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (829 единиц) и на третьем – кроссовер Eclipse Cross (413).

В компании отметили, что результаты продаж Eclipse Cross показывают устойчивый рост с каждым месяцем с момента появления автомобиля на российском рынке в апреле текущего года, что свидетельствует о растущем интересе российских покупателей к кроссоверу.

"Благодаря слаженной работе команды "ММС Рус" и наших дилеров в ноябре мы превысили план продаж. Этот месяц был не простым с точки зрения геополитической ситуации и показал, как важно сохранять гибкость в условиях волатильности курса рубля и оперативно реагировать на рыночные колебания. Неизменный рост продаж в течение уже 23 месяцев, безусловно, вселяет оптимизм", — заявил президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Осаму Иваба, чьи слова приводятся в сообщении.