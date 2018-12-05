МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Акционеры японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical одобрили сделку по приобретению ирландской компании Shire на сумму 62 миллиарда долларов, следует из сообщения японской компании.

Уточняется, что по итогам голосования, прошедшего на внеочередном общем собрании акционеров Takeda, не менее 88% процентов держателей бумаг компании одобрили выпуск новых акций, необходимых для реализации сделки по приобретению Shire.

"Мы рады, что наши акционеры оказали решительную поддержку сделке по покупке Shire… Получив одобрение акционеров, мы с нетерпением ждем возможности закрыть сделку в ближайшие недели", — приводятся в релизе слова генерального директора Takeda Кристофа Вебера (Christophe Weber).

Теперь сделка ждет одобрения акционеров Shire на собрании, запланированном позднее в среду, и судом острова Джерси на слушании, которое состоится 3 января 2019 года. Ожидается, что приобретение будет завершено 8 января 2019 года при условии получения соответствующих разрешений.

Японская фармацевтическая Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек. Компания работает более чем в 70 странах мира.

Фармацевтическая компания Shire основана в 1986 году. Штат компании составляет 22 тысячи человек. Акции Shire обращаются на Лондонской фондовой бирже.