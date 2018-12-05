МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банк России после принятия закона о регулировании лизинговых компаний будет контролировать всех игроков этого рынка, соответствующие изменения в проект закона внесут ко второму чтению в Госдуме, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В конечном итоге Центральный банк будет регулировать все лизинговые компании. Просто в законопроекте — мы узнали, к сожалению, на более позднем этапе, поэтому договорились править ко второму чтению — была прописана юридическая фраза таким образом, что некоторые компании могут избежать этой необходимости. И это надо будет поправить ко второму чтению", — сказал Моисеев.

Он уточнил, что все компании, которые предлагают своим клиентам услуги лизинга, в рамках которых те желают получать такие государственные льготы, как ускоренная амортизация и субсидия по процентным ставкам, должны будут попасть под регулирование ЦБ РФ.

Правительство 14 ноября внесло в Госдуму законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний. Согласно проекту, Банк России будет отвечать за ведение государственного реестра таких компаний, перевод лизингодателей на МСФО и формирование статистики их деятельности, оценку финансового положения компаний и лизингового сектора, а также развитие саморегулирования на рынке.

Проект закладывает основу для обеспечения прозрачности рынка и надежности компаний, считают в ЦБ. Рассмотрение документа в первом чтении ожидается в феврале 2019 года.

"(Вводится регулирование всех компаний лизингового рынка — ред.) чтобы, во-первых, государство знало, что оно предоставляет льготы действительно там, где есть лизинговое оборудование, собственно, ради чего льгота и придумана. А второе — для того, чтобы в рамках контроля за финансовой стабильностью понимать, что происходит в отрасли. К сожалению, опыт "Трансаэро" показал, что мы далеко не всё знаем про отрасль и не понимаем, какие риски там накопились", — заключил Моисеев.