МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Volvo на российском рынке в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 908 штук, сообщает Volvo Car Russia.

"На российском рынке продажи шведского автопроизводителя уже четвертый месяц подряд демонстрируют существенный двузначный рост. В ноябре они составили 908 автомобилей (плюс 63,6%). За 11 месяцев российским клиентам было передано 6854 автомобиля (плюс 15,5%)", — говорится в сообщении.

Продажи модели XC90 с начала года выросли на 8,5%, до 1946 авто. Продажи XC60 составили 2392 автомобиля, XC40 — 807 авто. Бизнес-седан S90 за одиннадцать месяцев купили на 45,5% больше клиентов — до 301. Рост продаж V90 Cross Country составил 11,4%, до 615 штук.