МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сервис такси Lyft, который является одним из основных конкурентов компании Uber, подал заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), сообщается в релизе Lyft.

"Lyft сегодня объявила о том, что она конфиденциально представила регистрационное заявление… в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о предлагаемом первоначальном публичном размещении обыкновенных акций", — говорится в сообщении.

Количество акций и ценовой диапазон размещения пока не определены. IPO будет проведено после получения разрешения от SEC, дата размещения зависит от рыночных и других условий, сообщила компания.

По данным источников агентства Рейтер, IPO запланировано на первую половину 2019 года. Ожидается, что основной конкурент Lyft — Uber — также проведет IPO в следующем году, в ходе которого он будет оценен в 120 миллиардов долларов.

Сервис по заказу частного такси Lyft работает в США и Канаде. Компания основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.