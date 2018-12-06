САМАРА, 6 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в декабре введет дополнительные смены по субботам на производстве автомобилей на платформе В0, сообщается на сайте профсоюза предприятия.

"В соответствии с планом производства будет обеспечен выпуск продукции в ПАП (производство автомобилей на платформе) В0 в дневные смены в выходные дни 15 декабря продолжительностью 10 часов, 22 декабря продолжительностью девять часов", — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре "АвтоВАЗ" вводил дополнительные смены по субботам на СКП Kalina.

На СКП Kalina производят Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на платформе B0 — Lada Xray, Lada Largus и иномарки Renault и Nissan.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".