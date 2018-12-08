МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) заявил, что уже в следующем 2019 году будет выпускать на продажу модель внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом производитель написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что дилеры завода получат машины с "автоматом" после марта 2019 года. О точной дате старта старта продаж производитель сообщит позже.

что касается привычной "механики", то УАЗ объявил еще в октябре сообщал о старте продаж внедорожника УАЗ "Патриот" 2019 модельного года.

Новые автомобили "Патриот" будут оснащены двигателем "ЗМЗ-Про", их мощность составит 150 лошадиных сил, который также устанавливается УАЗ на модель "Профи". От этой же модели новому "Патриоту" достался улучшенный механизм рулевого управления и ряд изменений в подвеске, которые позволят сократить радиус разворота на 0,8 метра.