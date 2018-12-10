МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Хотя Chevrolet Volt пойдет в утиль, в последние 10 лет, пока этот электромобиль продавался на рынке, он сумел продемонстрировать сильные и слабые стороны General Motors Co. и производства автомобилей в Детройте в целом, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Заряжаемый от внешнего источника питания электромобиль снискал хвалебные отзывы экспертов в автомобильной области, которые в 2010 году, когда он был представлен на рынке, превозносили эту модель как инженерное чудо. Положительные отзывы несколько сгладили проблемы, связанные с банкротством GM, случившемся как раз в то время, и показали, что Детройт еще в состоянии разработать завидный автомобиль.

Впрочем, Volt также оказался крайне убыточным для GM. Его производство стоило дорого, и он так и не стал популярной моделью из-за высокой цены и сомнений покупателей в выпущенных в США автомобилях. В ноябре автопроизводитель заявил, что с учетом электромобилей в его портфеле, которые используют аналогичную технологию, к марту он прекратит сборку Volt и в рамках масштабной реструктуризации закроет завод в Детройте, где производит их.

Однако за недолгое время на рынке Volt сумел привлечь преданных поклонников.

"Это лучший автомобиль, который в последние десятилетия выпустила GM", — считает 45-летний Шон Хадли, владелец Volt и адвокат из Нью-Джерси.

Volt может проехать без подзарядки примерно 50 миль. Сзади у него есть газопоршневый электрогенератор, который начинает работать, как только зарядка электромотора подходит к концу, благодаря чему машина может пройти еще несколько сотен миль. Таким образом, ее пробег без подзарядки аналогичен пробегу обычной машины, работающей на бензине.

Такая конструкторская находка гарантирует покупателям новое решение так называемой боязни ограничения дальности поездки – страха, что аккумулятор перестанет работать прежде, чем водитель доберется до нужного места.

GM представила прототип Volt на автосалоне в Детройте в январе 2007 года. Инженеры спешили с разработкой автомобиля, стремясь доказать, что GM может посоперничать с такими японскими конкурентами, как Toyota Motor Corp., на рынке машин, дружественных по отношению к окружающей среде. Об этом рассказал Боб Лутц, ушедший на пенсию руководитель GM по разработке новых продуктов, который был в числе тех, кто создавал Volt.

Создание Volt стало символом возрождения GM после банкротства, которое было вызвано сильной зависимостью от потребляющих бензин пикапов, внедорожников и кроссоверов на фоне резко выросших цен на бензин. Машина получила хвалебные отзывы критиков, а президент Барак Обама был настолько заинтригован этой моделью, что прокатился на ней на лужайке у Белого дома, нарушив запрет Секретной службы США, согласно которому президенты не могут самостоятельно управлять транспортными средствами.

Volt стал символом стремления администрации Обамы повысить выпуск и продажи электромобилей, а также своеобразным громоотводом для тех, кто критиковал государственную программу помощи, предоставленную GM. Налоговые льготы в размере 7500 долларов, введенные при Обаме, помогли повысить доступность этой модели (ее цена составляла около 35 000 долларов). Но срок действия льготы истекает в ближайшие несколько недель, как только продажи GM, как ожидается, достигнут федерального потолка на уровне 200 000 машин.

Президент Трамп, расстроенный недавними планами GM по сокращению расходов, пригрозил отменить налоговые льготы на все ее электромобили.

Но даже с учетом налоговых льгот Volt так и не стала популярной на рынке широкого потребления, она лишь пользуется популярностью у защитников окружающей среды и технологически продвинутых покупателей. На пике продаж в США в 2016 году ее продажи достигли 25 000, или 20% от продаж гибридных Toyota Prius, реализованных в том же году. В этом году GM, по всей видимости, продаст примерно 20 000 Volt — примерно столько же, сколько она реализовала годом ранее.

Вдобавок Volt оказалась убыточной моделью для детройтского автопроизводителя из-за дорогой сборки ее батарейного отсека, а также необходимости оснащать машину и электромотором, и бензиновым двигателем. По словам осведомленных источников, в какое-то время GM теряла от 8000 до 10 000 долларов с каждой проданной машины.

Решение компании прекратить производство Volt расстроило ее преданных поклонников, многие из которых гордятся тем, как редко им приходится заправлять бензобак. Кроме того, это всколыхнуло воспоминания о том, что первая попытка GM создать электромобиль — EV1 – оказалась безуспешной.

Гендиректор GM Мэри Барра сказала, что компания верит в будущее электромобилей и рассчитывает на появление в США в следующие несколько лет других автомобилей, работающих от внешних источников питания, включая электрифицированный кроссовер.

Согласно руководству GM, большая часть технологий, используемых в Volt, например конструкция электромотора и содержимое аккумуляторного элемента, применяется в новейшей электроавтоматике. К 2023 году автопроизводитель намеревается выпустить 20 новых моделей, большинство из которых будет предназначено для Китая, где правила охраны окружающей среды жестче.