МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Volkswagen отзывает в России 3,1 тысячи автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid из-за возможных проблем с охлаждающей жидкостью, сообщает Росстандарт.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 3148 транспортных средств марки Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid. Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Volkswagen и Skoda на российском рынке", — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году.

"Причиной отзыва транспортных средств является выявленная неисправность заправочной установки, в результате чего была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией. В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время", — добавляет ведомство.

На отзываемых автомобилях будет бесплатно проверена и, при необходимости, заменена охлаждающая жидкость.