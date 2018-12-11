МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,507 тысячи автомобилей марки Lada Vesta для покраски диска запасного колеса, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована… На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса", — говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" проинформирует владельцев автомобилей Lada Vesta, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы будут бесплатными для владельцев.