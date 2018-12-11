МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Региональная штаб-квартира Kia Motors в России и СНГ сменила президента, им стал Чжин-Ха Ким, занимавший ранее этот пост Чжон Вон Чжон переведен на новую руководящую должность в штаб-квартире Kia Motors Corporation, говорится в сообщении компании.

"Это назначение призвано укрепить лидирующие позиции Kia на российском автомобильном рынке. Огромный опыт и знания, накопленные Чжин-Ха Кимом за годы работы в штаб-квартире компании и международных подразделениях KIA Motors Corporation, включая страны Западной Европы и Россию, послужат основой для дальнейшего роста бизнеса Kia Motors Rus & CIS", — говорится в сообщении.

Чжин-Ха Киму 58 лет, отмечает компания. В течение карьеры в Hyundai Motor Group (в ее состав входит Kia Motors Corporation) его ключевой специализацией были продажи. В 1999 году он приступил к работе в европейской штаб-квартире Hyundai Motor. Позже, до 2003 года, Ким занимал руководящую должность в Hyundai Motor Nordic в Швеции. В 2004-2006 годах Чжин-Ха Ким был региональным координатором Kia Motors в России. Тогда его деятельность предшествовала созданию Kia Motors Rus.

В 2006 году Чжин-Ха Ким во второй раз был переведен на европейский рынок и был назначен президентом Kia Motors Sweden, также сообщает Kia. В 2009 году Ким получил новое назначение в штаб-квартире в Сеуле, где он стал управляющим директором по рынкам Азии. С 2010 года Чжин-Ха Ким возглавил офис Kia Motors Germany, а затем, в 2015 году – подразделение, отвечающее за страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-тихоокеанского региона, в штаб-квартире Kia.