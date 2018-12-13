МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Lifan отзывает 1,9 тысячи машин в России. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Поясняется, что отзыву подлежат проданные в период с сентября текущего 2018 года минивэны Lifan Myway. На этих машинах производитель допускает наличие повреждений силового предохранителя генератора из-за его температурного разрушения.

Производитель поясняет, что выход из строя предохранителя может привести полному разряду аккумуляторной батареи.

Официальные дилеры Lifan на территории РФ заменят силовой предохранитель генератора на деталь нового образца. Для автовладельцев это будет бесплатно.