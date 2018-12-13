МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Независимая европейская организация (Euro-NCAP) провела серию краш-тестов, по итогам которой был составлен рейтинг самых безопасных автомобилей уходящего 2018 года.

Лучшие авто были выбраны в четырех категориях. На место в списке влияла сумма полученных баллов в разных типах испытаний.

Лучшим по безопасности автомобилем в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" стал японский седан Lexus ES 300h. Он набрал 91% по параметрам безопасности водителя и взрослых пассажиров, еще 87% — за безопасность детей и 90% — для пешеходов. Работа устройств автомобиля, которые отвечают за безопасность, оценена в 77%.

Лучшим "Малым семейным автомобилем" стал хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class. Эта машина получила 96% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, еще 91% — за защиту детей, 92% — за уровень безопасности для пешеходов, устройства безопасности оценены экспертами в 75%.

Лучшим "Большим кроссовером" стал Hyundai Nexo. Автомобиль набрал 94% за параметры безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% по безопасности детей, 67% — безопасность пешеходов и еще 80% за успешную работу электронных устройств.