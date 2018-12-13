МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Porsche отзывает в РФ 334 внедорожника Cayenne из-за возможных проблем с ремнями безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с августа по ноябрь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств являются установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации. Это может привести к тому, что при сильном фронтальном ударе необходимая функция удержания системы ремней безопасности не сможет сработать", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.