МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Французское правительство рассматривает кандидатов на пост генерального директора Renault на замену арестованному в Японии нынешнему руководителю альянса Nissan-Renault-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники после очередного заседания совета директоров.

Как сообщили два источника агентства, несмотря на официальное подтверждение всех предыдущих временных назначений, в ходе заседания в четверг группа директоров во главе с женой бывшего британского премьера Чери Блэр выразила неудовлетворение по поводу такой позиции.

"По сути, она сказала, что мы не можем оставаться в этой ситуации вечно. В какой-то момент нужно начать двигаться дальше", — процитировал Рейтер одного из источников.

После ареста Карлоса Гона в Японии и предъявлении ему обвинений в сокрытии доходов Nissan сместил функционера с каждой управленческой позиции. Совет директоров Renault же ввел временное руководство в компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором. Председателем правления был назначен независимый директор Филипп Лагайет. При этом Гон все же сохранил за собой все занимаемые должности группы.

При этом, по словам трех источников Рейтер, французские чиновники теперь начали поиск замены Гону на посту генерального директора компании. Один источник уточнил, что одним из претендентов считается топ-менеджер Toyota Дидье Лерой. Сам он отказался комментировать агентству планируемые назначения, назвав их спекуляциями. Как уточняется, французское правительство обычно активно участвует в планировании замещения должностей в компании, являясь ее крупным акционером с долей в 15% и двумя местами в совете директоров.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).