МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за январь-ноябрь 2018 года выросли на 0,8% в годовом выражении — до 14,16 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

При этом в ноябре показатель упал в годовом выражении на 0,8% — до 1,22 миллиона машин. Спад продаж отмечается третий месяц подряд. "В преддверии введения новой процедуры проверки WLTP в сентябре регистрация автомобилей подскочила на 31,2% в августе, что привело к падению спроса в последующие месяцы", — пишет ассоциация.

WLTP – это всемирно согласованная методика испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

Ассоциация отмечает, что за январь-ноябрь продажи новых автомобилей выросли в Испании (+8%) и Франции (+4,7%). При этом снижение продаж зафиксировано в Италии (-3,5%) и Великобритании (-6,9%).

В ноябре на большинстве европейских рынков было отмечено снижение продаж, показатель вырос только в Литве, Латвии, Греции, Польше и Словакии. В Германии продажи за месяц упали на 9,9%, в Великобритании — на 3%, в Италии — на 6,3%, во Франции — на 4,7%, в Испании — на 12,6%.

Лидером по росту продаж по итогам 11 месяцев остался автопроизводитель PSA Group, который увеличил продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 36,6%. У Renault Group показатель увеличился на 2,5%, у Volkswagen Group — на 1,6%. При этом по итогам ноября продажи Renault Group упали на 16% в годовом выражении, Volkswagen Group — на 10,9%, а PSA Group — на 5,8%.