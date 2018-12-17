МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель Volkswagen на российском рынке "Фольксваген Груп Рус" отзывает 4,32 тысячи автомобилей Tiguan в РФ из-за проблем со светодиодным модулем подсветки панорамного люка, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств Volkswagen Tiguan с эстетической подсветкой панорамного подъемно-сдвижного стеклянного люка определенного периода выпуска является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки. В результате этого может возникнуть короткое замыкание в светодиодном модуле с последующим тепловыделением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.

На автомобилях будут установлены два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем подсветки панорамного стеклянного люка. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта, уточняет Росстандарт.