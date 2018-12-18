МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Peugeot и Citroen отзывают в РФ почти 2,9 тысячи автомобилей из-за различных неисправностей, сообщает Росстандарт.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 2895 транспортных средств марки Peugeot и Citroen. Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя ООО "Пежо Ситроен Рус", являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке", — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат, в частности, некоторые Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, Citroen C4 Sedan, а также Citroen C3 Aircross. Полный список автомобилей с VIN-кодами, а также причины возможных проблем во время их эксплуатации можно узнать на сайте ведомства.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев всех отзываемых автомобилей.