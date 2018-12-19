МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Если вы собираетесь купить автомашину, то лучше не откладывать это дело до следующего года и заняться подборкой и приобретением прямо сейчас – такой вывод можно сделать по итогам общения агентства "Прайм" с автодилерами и отраслевыми экспертами. Они единодушно предрекают рост ценника легкового автомобиля в следующем году и лишь немного расходятся в его степени и наборе факторов, которые повлияют на подорожание. Автоконцерны же, с присущей им осторожностью, не стали отвечать на вопросы о ценовой политике.

По подсчетам аналитического агентства "Автостат", только в этом году средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена новой легковой машины в РФ выросла на 8-8,5%, до 1,44-1,45 миллиона рублей. "Цены продолжат расти, и это уже происходит — по нашей оценке, средневзвешенная цена по 2019 году может вырасти примерно на 5%", — говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Среди факторов роста аналитик перечисляет ожидаемое повышение НДС, обновление модельных рядов производителей, при котором новые модификации дороже текущих, инфляцию. "Традиционно зависимость, как и всей экономики, от цен на нефть, курсов валют. Сдерживающие факторы для роста — это конкуренция на рынке при ограниченном спросе", — заявил он.

НДС И КУРС РУБЛЯ

В 2018 году цены вверх тянул слабеющий рубль – по сравнению с 2017 он упал на 15%, отмечает начальник экспертно-аналитического управления "Автомира" Артем Зябин. "Цены и дальше будут расти – совершенно точно все автомобили подорожают на 1,7% с Нового года из-за повышения ставки НДС, все новые модели также будут дороже, это происходит каждый год, поэтому если рубль будет стабилен, можно ожидать рост цен в пределах 5-7% в 2019 году", — заключает Зябин.

Помимо традиционного сезонного всплеска спроса, покупатели стремятся приобрести автомобиль до ожидаемого подорожания в связи с повышением НДС с будущего года, отмечает директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников. Тенденция к росту спроса, по его словам, сохраняется, а зимой 2018-2019 годов в прайс-листы дополнительно должно быть заложено повышение НДС до 20% с 18%.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, в свою очередь, отмечает, что индексация НДС для автопрома не будет многократной по одним и тем же компонентам в составе готовой продукции, а потому, если брать совокупный эффект НДС, он вряд ли будет больше тех 2% общего повышения. Другое дело – какая будет политика компаний, захотят ли они полностью переложить это повышение на потребителей или решат где-то "поступиться маржой", чтобы повышение цен было более плавным.

Инфляция немного ускоряется в последнее время, также отмечает Беспалов, и это тоже скажется на стоимости автомобилей. "В принципе, так или иначе, повышение цен будет идти с опережением инфляции, поскольку эффект повышения издержек, который произошел за последние годы, не полностью исчерпал себя", — считает аналитик. Средняя стоимость новой легковой машины увеличится на 6-7% по сравнению с уходящим годом, предполагает он.

Автопроизводители, наученные опытом прошлых лет, в любом случае будут повышать цены постепенно, шаг за шагом, уверен Мирошников. "Бренды, которые ставят перед собой задачу увеличить долю рынка, могут какое-то время сдерживать рост цен, но в среднесрочной перспективе все бренды неминуемо переложат рост своих издержек на покупателя", — считает он.

СТИМУЛЫ И СПРОС

Ценообразование в автопроме прямо или косвенно затрагивает практически все сферы экономики страны, отмечает руководитель направления ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров.

"Если будет принят курс на долгосрочное развитие и здоровую стимуляцию экономики — снижение ключевой ставки, фиксация ее под госгарантии в периоде от трех лет и выше, отмена и реструктуризация "налогового маневра", доступность получения кредитов, стимулирование увеличения степени локализации и так далее, то, как следствие, мы сможем наблюдать стабилизацию и рост автомобильного рынка", — уверен он.

В противном случае, по словам эксперта, помимо роста цен и падения спроса можно ожидать даже ухода некоторых производителей с российского рынка.

"От того, будет ли готово правительство оказать поддержку автомобильному рынку, зависит, закрепится ли он на текущих рубежах или его ждет снижение. Также среди факторов, способных поддержать спрос – программы производителей по льготному кредитованию и субсидированию сделок по схеме trade-in", — согласен Мирошников.

Он напомнил, что локомотивом рынка раньше были бюджетные модели массовых брендов, производство которых локализовано в России и которые подпадали под действие программы субсидирования спроса. С окончанием этих программ спрос в нижнем ценовом сегменте существенно снизился. "Зато сейчас мы наблюдаем оживление активности покупателей в премиум-классе и в среднем ценовом сегменте", — отмечает эксперт.

В ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ

Большинство автодилеров отмечают рост своих цен в уходящем году, но без особого оптимизма смотрят на начало следующего. Средняя стоимость легковой машины, проданной "АвтоСпецЦентром" в 2018 году, выросла на 11% — до 1,7 миллиона рублей. Средневзвешенная стоимость автомобилей, проданных "Автомиром" за первые 10 месяцев текущего года, была на 9% выше, чем за аналогичный период 2017 года, и составила 1,242 миллиона рублей.

Средняя цена машины в "Рольфе" за первые полгода 2018 года выросла с 1,64 до 1,74 миллиона рублей. И только в "Авилоне" "средний чек" за "легковушку" по итогам первого полугодия уходящего года снизился в годовом выражении – на 3%, до 2,39 миллиона рублей.

"Роста рынка в наступающем году мы не ожидаем. В первом полугодии прогнозируем падение на 10% из-за повышения НДС и ежегодного повышения стоимости модельного ряда у многих брендов. Начиная с третьего квартала ситуация стабилизируется, и показатели выйдут на уровень уходящего года, при сохранении текущей экономической ситуации и поддержки производителями дилеров", — прогнозирует председатель правления "Авилона" Андрей Павлович. Без поддержки, по его словам возможно падение по году темпом до 10%.

"Мы ожидаем, что авторынок в первом полугодии 2019 года покажет отрицательную динамику, но потом ситуация может начать восстанавливаться, и по итогам года рынок выйдет на уровень 2018", — оценил, в свою очередь, Мирошников.

Переход рынка в отрицательную зону в следующем году допустил и Беспалов, пояснив, что автоконцерны в таком случае, скорее всего, заморозят цены. По его оценке, в 2019 году рынок может вырасти, но лишь на несколько процентов.