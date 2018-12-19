МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" назначил нового вице-президента по закупкам, им стал Сирилл Дрюан-Шарно, сообщает компания.

"С 1 января 2019 года должность вице-президента по закупкам ПАО "АвтоВАЗ" займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi", — говорится в сообщении.

"Мне хочется поблагодарить господина Мамиллапалле за результаты, которые были достигнуты им на "АвтоВАЗе" в сфере закупок, и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Компетенции господина Дрюан-Шарно в закупочной деятельности и его опыт работы в России обеспечат выполнение задач среднесрочного плана развития компании", — отметил президент компании Ив Каракатзанис, слова которого приводятся в сообщении.

Сирилл Дрюан-Шарно начал свою карьеру в компании Delphi в качестве технического инженера и инженера по индустриализации на заводе автомобильных систем в Страсбурге (Франция). С 2001 года перешел в компанию RNPO, отвечающую за закупочную деятельность для альянса. Затем 3 года работал в Renault Samsung Motors в Сеуле (Южная Корея) на позиции заместителя руководителя по закупкам. С 2017 года – заместитель генерального директора ООО "АРНЗО" (Россия).

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевск".