ТОКИО, 20 дек — ПРАЙМ. Суд в Японии отклонил просьбу прокуратуры продлить срок предварительного задержания бывшего председателя совета директоров автомобильной компании Nissan и руководителя ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона, арестованного по подозрению в финансовых нарушениях, передало агентство Киодо.

По его данным, Гон может быть освобожден под залог.

Предыдущий срок его задержания закончился 20 декабря.

Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы, в частности, те, которые ему полагаются после ухода в отставку. Вместе с ним был взят под стражу один из членов совета директоров компании Грегори Келли.

Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Карлос Гон планировал сменить президента компании Nissan Хирото Сайкаву незадолго до ареста в Токио.