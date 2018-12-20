МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Комиссия по законодательству, регламентам и процедурам в Московской городской думе внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неоплату парковки в столице с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, соответствующий проект закона размещён на сайте столичного парламента.

Как следует из текста документа, согласно "Кодексу города Москвы об административных правонарушениях" городская парковка относится к объектам благоустройства и представляет собой "специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место", примыкающее к проезжей части, тротуару, обочине, эстакаде или мосту и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе.

"В настоящий момент размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности", — считают депутаты комиссии.

Как отмечается, указанный размер административного штрафа "несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках". Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7,140 тысячи рублей (от 40 до 380 рублей в час с 8.00 до 21.00 и 200 рублей в час с 21.00 до 8.00), в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1,2 тысячи до 14,4 тысячи рублей (от 50 до 600 рублей в час). При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности, уточняется в законопроекте.

"В целях обеспечения соразмерности стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости, а также обеспечения последовательной реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в городе Москве законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 тысяч рублей", — предлагают депутаты.

Как уточняется, реализация указанного закона не потребует дополнительных финансовых затрат из городского бюджета Москвы.

С 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Вместе с тем изменения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников и введены точечно по конкретным улицам. Кроме того, на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.