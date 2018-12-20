С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — ПРАЙМ. Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в январе-ноябре 2018 года выпустили 344,1 тысячи легковых автомобилей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

В том числе в ноябре объем производства составил 36 200 автомобилей – на 17% больше, чем в ноябре 2017 года, уточняет агентство.

"Второй год подряд каждый из городских автозаводов увеличит объем производства и установит новый рекорд по количеству выпущенных машин за все время работы в Петербурге. Самый высокий рост выпуска будет отмечен на заводе Nissan – более 20%, тогда как общий показатель увеличения объемов производства по итогам года может достичь 10%", — отметил генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за 11 месяцев 2018 года составила 24,6% (год назад – 24,3%). За январь-ноябрь общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает агентство.

Сейчас автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.