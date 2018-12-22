МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Французский автомобильный производитель Renault купил значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, сообщила пресс-служба покупателя.

Китайская компания специализируется на производстве электрокаров.

После завершения сделки подразделение китайской компании — JMEV — стало совместным проектом JMCG и Renault.

Как прокомментировал представитель Renault Франсуа Провост, это сотрудничество с JMCG даст французскому бренду занять прочные позиции на внутреннем китайском рынке электромобилей.

Отмечается также, что порядка половины всех мировых продаж электрокаров приходится на Китай.